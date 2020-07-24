Кейптаун, , 03:13 — REGNUM Школы ЮАР будут вновь закрыты с 27 июля до 24 августа в связи с ухудшением ситуации с распространением нового коронавируса, заявил президент республики Сирил Рамафоса 23 июля в ходе выступления по национальному телевидению.

При этом для ряда категорий школьников будут действовать другие сроки карантина. Так, ученики выпускных 12-х классов смогут начать обучение с 3 августа, а учащиеся 7-х классов — с 10 августа.

Глава государства рассказал, что общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране превысило 408 тысяч, а от COVID-19 умерло около шести тысяч пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее школы ЮАР были закрыты из-за пандемии с 26 марта до 1 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР назвали дату открытия школ