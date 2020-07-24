Красноярск, , 02:08 — REGNUM В пятницу, 24 июля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 24 на 25 июля ожидается до +11 °C.

Скорость северо-западного (ночью южного) ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В субботу, 25 июля, в Красноярске до +23 °C днём и до +14 °C ночью, небольшой дождь.

В воскресенье, 26 июля, в Красноярске ожидается до +23 °C днём. Ночью до +15 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 июля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края сохранятся порывы северного ветра до 15−20 м/с, в Эвенкийском муниципальном районе, центральных и южных районах Красноярского края местами грозы.