Бразилиа, , 01:08 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось за последние 24 часа на 59 961 и достигло 2 287 475, сообщается на сайте Национального совета здравоохранения страны (Conass).

За сутки в республике зафиксировано еще 1311 летальных исходов при COVID-19. Всего от последствий этого заболевания погибло 84 082 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Бразилии был зарегистрирован антирекорд по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования SARS-CoV-2 — 67 860 случаев.

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