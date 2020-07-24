Прага, , 01:04 — REGNUM В Чешской Республике вновь вернули ряд карантинных ограничений в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чешского минздрава.

Как заявил глава ведомства Адам Войтех, в стране вновь вводится масочный режим. Теперь жителям Чехии будет необходимо надевать медицинские маски на публичных мероприятиях в закрытых помещениях численностью более 100 человек. Собрания людей численностью более 500 человек будут, в основном, запрещены.

«Мы не собираемся вводить меры, которые ограничат работу экономики или свободу передвижения людей. Меры были приняты в соответствии с информацией, полученной от региональных эпидемиологических станций», — добавил Войтех.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чехии был зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом нового типа. Одна из вспышек была выявлена в центре Праги — 98 человек, посещавших ночной клуб, оказались инфицированными.

Читайте ранее в этом сюжете: В Праге 98 человек заразились коронавирусом после вечеринки в ночном клубе