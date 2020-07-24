Вашингтон, , 00:43 — REGNUM За побег из Японии своего отца, экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, его сын заплатил одному из подозреваемых в организации побега Питеру Тейлору около $500 тысяч в криптовалюте. Об этом 23 июля сообщает агентство Reuters.

Об участии в деле сына Гона агентство упоминает ссылаясь на текст судебного иска. По его данным, деньги за помощь в побеге поступили младшему Тейлору после того, он вместе со своим отцом Майклом, бывшим бойцом американского спецназа, помогли Карлосу Гону бежать из Японии в ящике для аппаратуры.

Выступая против попыток Тейлоров освободиться под залог, сторона обвинения в судебном иске представила подробную информацию о денежных переводах, имеющих отношение к рассматриваемому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей. Позднее стало известно, что отец и сын Тейлоры предприняли ещё одну попытку освободиться под залог.

3 июля токийская прокуратура направила в США запрос на выдачу двух человек, Майкла Тейлора и Питера Тейлора, обвиняемых в Японии в том, что они помогли бывшему руководителю альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии. Майкл Тейлор и его сын Питер были арестованы в США в конце мая по запросу из Токио.

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