Оттава, , 00:32 — REGNUM Предварительный анализ информации с «черных ящиков» украинского самолета Boeing 737, сбитого 8 января в небе над Тегераном, завершила группа международных экспертов, 23 июля сообщается на сайте канадского Бюро по безопасности на транспорте (TSB).

Работы начались 21 июля в Париже. Отмечается, что завершение этого этапа не означает окончание расследования по делу, в котором еще «много ключевых вопросов»

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, иранская делегация в ближайшее время посетит Киев, чтобы обсудить с украинской стороной процесс расшифровки «черных ящиков» упавшего Boeing.

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