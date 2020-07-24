Бейрут, , 00:26 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 156 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливанское Национальное новостное агентство.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Ливане достигло 3260. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 43 человека с начала пандемии.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан призвал международное сообщество оказать стране помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он также призвал ливанских медработников к возможному ухудшению эпидемиологической обстановки.

Ранее Хассан сообщал, что источники заражения инфекцией у 20% пациентов до сих пор остаются неизвестными.

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