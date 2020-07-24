Приштина, 24 июля 2020, 00:05 — REGNUM В распоряжение Института национального здравоохранения Косово 23 июля поступила 41 тысяча тестов на коронавирус.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такой щедрый дар Косово поступил от Австрии и Люксембурга через программу ООН по развитию.
Министр здравоохранения Косово Арменд Земай на церемонии передачи тестов поблагодарил международное сообщество за помощь в борьбе с коронавирусом, правительства Австрии и Люксембурга за предоставление средств (750 тысяч евро) и программу ООН по развитию за закупку и доставку тестов.
Соглашение о закупке программой ООН по развитию тестов на коронавирус для Косово на средства Австрии и Люксембурга было подписано ещё 28 мая. На проведение всех операций ушло почти два месяца.
До поступления тестов Косово находилось на предпоследнем месте в регионе по числу проводимых тестов на коронавирус.
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