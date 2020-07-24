Москва, , 07:06 — REGNUM Новый сезон проекта «Музыка на крыше» открывается 2 августа на ВДНХ. До 13 сентября состоится 13 концертов, которые пройдут дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Концертная площадка будет располагаться на постаменте скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».

«Для гостей прозвучат композиции в стилях джаз, рок и инди-рок. Кроме того, с высотной площадки открывается живописный вид на территорию главной выставки страны и красочные закаты», — отметили в пресс-службе ВДНХ.

Из-за мер, принятых для недопущения распространения коронавируса, в этом сезоне будут продавать только половину билетов на концертную площадку (150 из 300 возможных).