Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Компания Microsoft и студия TwistedRed представили новый бесплатный онлайн-шутер (игра, в которой упорсделан на применение огнестрельного оружия) ExoMecha. Трейлер они показали 23 июля во время онлайн-трансляции Xbox Games Showcase.

Видео даёт понять, что в игре можно будет передвигаться на различном футуристическом транспорте и даже стрелять из оружия, которым он оборудован. Кроме того, в ExoMecha будут присутствовать мехи (большие человекоподобные роботы).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках Xbox Games Showcase Microsoft показала первый трейлер нового симулятора автогонок Forza Motorsport. Кроме того, компания и студия Playground Games представили первый рекламный ролик новой Fable.

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