24 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Дмитрий Туринцев, , 03:24 — REGNUM Согласно принятым в недавнем времени поправкам к Конституции РФ дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создаёт условия для всестороннего развития детей. На бумаге звучит красиво, но так ли это на самом деле? Министерство просвещения РФ отменило заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников и признало призерами всех, кто в этом году заканчивает школу. Учащиеся 9-х и 10-х классов, фактически, остались «за бортом». Ведь, если бы Министерство просвещения углубилось в вопрос, то стало бы ясно, что льгота в виде «автопрохода» на заключительный этап ВсОШ в следующем году для десятиклассников почти бесполезна. Полученные знания померкнут, появятся новеллы в законах и нормативных актах, будут разъяснены положения отдельных актов, и прочее. Участие в олимпиаде в 11 классе — огромный риск, связанный не только с негарантированным успешным результатом, но и потерянным драгоценным временем для подготовки к ЕГЭ.

Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в образовательном центре «Сириус» Kremlin.ru

По сути, министр Сергей Кравцов отнял у нас не только по одной попытке участия в олимпиаде, а лишил нас даже теоретической возможности победить. Да и у всех, кто участвовал ранее, и будет участвовать потом, было минимум три попытки, а у нас — две. И эта попытка отнята у тех, кто заранее оценил риски и задумался о будущей карьере. Разве это справедливо? Разве это называется приоритетом государственной политики, о которой так красиво написано в обновленном Основном законе Российской Федерации?

Моя правовая позиция была изложена в многочисленных обращениях в органы государственной власти, а в данном обращении хотелось бы обсудить аспект морали и этики.

Всероссийская олимпиада школьников должна стимулировать детей увлекаться наукой. Я, например, занимаюсь юриспруденцией. Я люблю право. Мне нравится изучать его. Мой отец юрист. Право есть возможность добиться справедливости. Но вот мы с отцом писали в различные государственные органы, от которых получили сплошные бессмысленные отписки, которые не отвечали на поставленные в жалобе вопросы и прямо противоречили закону. Мы подали иск в суд, но там его даже не приняли к рассмотрению. Судья просто написал, что не усмотрел нарушения права. То есть у меня и трёх с половиной тысяч одаренных детей отняли и отдали другим возможность честно заработать льготы при поступлении в вуз, а судья Стеклиев даже не усмотрел в этом нарушение закона.

То есть формально каждый гражданин может отстоять свои права в суде, основываясь на равноправии и состязательности сторон. А по факту мы наблюдаем картину, при которой наше государство в условиях пандемии выдало дипломы одиннадцатиклассникам не за счёт увеличения бюджетных мест в вузах, а за счёт других участников олимпиады. По сути, у какого-то десятиклассника забрали не один год тяжелой работы и отдали его одиннадцатикласснику. Я смотрю на это, и думаю, неужели это и есть правовая система нашей страны? Тогда зачем в ней нужен я и такие, как я?

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

Мы учим законы, которые на практике не применяются. Мы тратим время, думая, что это принесёт пользу обществу. Что мы сможем помогать людям и трудиться в интересной для нас сфере. Мы не нужны этому государству. Оно делает все, чтобы у людей опускались руки. Просто представьте, вы усердно готовитесь, и не один год, проходите на финал олимпиады, вы попали в те 0,5%, кто смог пройти в финал своими трудом, стараниями, самодисциплиной. Потом наше государство, в лице Министерства просвещения и министра Сергея Кравцова, Тверского районного суда Москвы, судьи Стеклиева и прочих органов государственной власти и должностных лиц говорят: «Вот этим — можно льготы, а остальным — надо ещё годик попахать. В следующий раз точно получится! Держитесь, хорошего настроения!»

А каков шанс, что и в следующем году у нас государство не отнимет право участия в олимпиаде?! Право доказать, что мы лучшие в своём деле. Право получить то заветное бюджетное место, чтобы стать квалифицированным и дипломированным специалистом юриспруденции, экономики, экологии и прочих не менее важных дисциплин. К чему я это все? Мой посыл очень прост: Уважаемые представители государства, задумайтесь, сколько высококлассных специалистов просто не пойдут в профессию или применят свой талант за пределами нашей Родины. Отнимая наши права, вы понижаете шанс на самореализацию, о которой так часто говорят в нормативных актах министерства и на брифингах.