Приштина, , 00:06 — REGNUM Депутат парламента Косово из недавно потерявшей власть несмотря на обладание самой крупной фракцией в парламенте «Движение за самоопределение» Фитим Ука 23 июля сообщил о том, что у него был выявлен коронавирус.

На своей странице в социальной сети Facebook, политик сообщил, что симптомы заболевания у него появились в воскресенье 19 июля.

По словам депутата, все, кто говорят, что переболеть COVID-19 легко, врут. Ука призвал сограждан соблюдать рекомендации Института национального здравоохранения Косово и беречь здоровье.

Ранее коронавирус был выявлен у нескольких депутатов из партии Демократическая лига Косово и у лидера этой партии Исы Мустафы.

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