Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Создатели новой версии популярного автосимулятора Forza Motorsport выложили в сеть первое рекламное видео проекта. Ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале Xbox.

Компания Microsoft и студия Turn 10 сообщили, что игра будет поддерживать технологию трассировки лучей. К сожалению, разработчики не сообщили больше никаких подробностей о проекте, кроме тех, что подписчики сервиса Xbox Game Pass получат доступ к игре в день её релиза, и что новую Forza Motorsport можно будет запустить с разрешением 4K и частотой обновления экрана 60 FPS (кадров в секунду).

Последняя игра серии гоночных автосимуляторов Forza Motorsport вышла 16 апреля 2019 года. Её разработкой также занималась студия Turn 10.

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