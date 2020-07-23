Токио, , 23:08 — REGNUM Японская компания Square Enix анонсировала игру Balan Wonderworld. Рекламный ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале GamersPrey.

Она будет представлять собой 3D-платформер (игра, в которой персонаж передвигается по платформам для завершения уровня), разработкой которого занимаются люди, создававшие игры про ежа Соника. В центре повествования будут находится персонажи Лео и Эмма, которыми будет руководить некий герой по имени Балан. Игра появится в Steam весной 2021 года.

Разработкой Balan Wonderworld занимается Юджи Нака, который является создателем франшизы Sonic the Hedgehog и одним из соучредителей компании Sonic Team. В проекте также участвует геймдизайнер Наото Осима, занимавшийся дизайном персонажей в играх про Соника.

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