Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Студия 343 Industries заявила, что будущая игра Halo Infinite даст начало новому десятилетию франшизы. Интервью с разработчиками 23 июля опубликовал портал IGN.

Руководитель проекта Крис Ли сказал: создатели игры хотят, чтобы проект рос со временем, вместо того, чтобы студия выпускала отдельные игры серии под номерами, как это было раньше. Он назвал Halo Infinite «платформой для будущего», не пояснив, что именно имел в виду. При этом издание IGN отметило, что Halo Infinite не станет игрой-сервисом, наподобие Destiny.

Редакция журнала PC Gamer предположила, что, возможно, речь идёт о том, что 343 Industries будет выпускать дополнения, которые не будут связаны с одной непрерывной историей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики выложили в сеть геймплейный и кинематографический трейлеры Halo Infinite. Пока они не назвали точную дату релиза игры.

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