Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Финская студия Remedy представила одиночную кампанию для одного из самых популярных шутеров мира — Crossfire. Рекламный ролик был показан 23 июля во время лнлайн-трансляции Xbox Games Showcase.

Журнал PC Gamer отметил, что сеттинг (мир игры) чем-то напоминает Metal Gear Solid, без присущих японской франшизе ньюансов. Многие называют эту игру «клоном «Counter-Strike, однако она, скорее больше похожа на массовую онлайн-игру с видом от первого лица.

Стоит отметить: несмотря на то, что многие российские геймеры, возможно, ничего не слышали о Crossfire, за всю историю этой южнокорейской игры в неё сыграли более миллиарда человек. В 2019 года компания Microsoft сообщила, что она выпустит её на консоли Xbox One, изменив название на CrossfireX. Студия Remedy занялась созданием одиночной кампании.

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