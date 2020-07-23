Москва, , 22:43 — REGNUM Солнцевский суд вынес приговоры в отношении трех фигурантов дела о катастрофе с частным самолетом Falcon в московском аэропорту «Внуково» в 2014 году, в результате которой погибли четыре человека, в том числе главный управляющий крупной нефтегазовой компанией Total Кристоф де Маржери.

На скамье подсудимых находились: руководитель полетов аэропорта «Внуково» Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Все они были признаны виновными в нарушении правил транспортной безопасности. При этом все трое свою вину отрицают.

Все трое получили реальные сроки от пяти до шести лет.

Защита намерена обжаловать приговор.