Солнечногорск, Московская область, , 22:34 — REGNUM В четверг, 23 июля, состоялось закрытие первой смены «Амбассадоры Форума» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Она объединила активистов со всей страны: 100 Мастер-участников (физически находятся на площадке форума офлайн), 300 цифровых Аватаров (участники входят в мини-команду Мастера-участника и участвуют онлайн), а также онлайн-участников (регистрируются в АИС «Молодежь России», «посещают» лекции, имеют возможность задавать вопросы спикерам и гостям через платформу) и вольных слушателей, количество которых не ограничено.

Как ранее сообщали ИА REGNUM, шестой форум «Территория смыслов» стартовал 18 июля и пройдет до 2 сентября. В 2020 году он проходит на базе образовательной площадки АНО «Россия — страна возможностей» — Мастерской управления «Сенеж».

На закрытии смены напутственное слово участникам дал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов: «Смена подходит к завершению, и все, собравшиеся здесь, многому научились за эти дни. Это особенность, новая фишка форума: вы учитесь здесь и сейчас, команда формируется здесь и сейчас, друзья на долгие годы для больших дел находятся здесь и сейчас, на «Территории смыслов». На эту смену собрались амбассадоры, которые и дальше будут содействовать развитию форума. За одну неделю вы получили уникальные возможности, которыми вы непременно будете пользоваться в дальнейшем».

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков подвел итоги, пожелав участникам смены удачного воплощения их проектов: «Смена «Амбассадоры Форума» первой прошла в новом для «Территории смыслов» смешанном офлайн и онлайн формате. И сейчас уже можно сказать, что такой формат показал свою эффективность. Я полагаю, что он открыл новые возможности для всех крупных мероприятий в стране. Участники не только смотрели трансляции сессий в интернете, но и задавали вопросы спикерам, высказывали свое мнение, дискутировали с теми, кто находится непосредственно на самом мероприятии в офлайне. Перед участниками форума выступили победители и финалисты нашего флагманского конкурса «Лидеры России», а также руководитель проекта «Мастера гостеприимства». Впереди еще пять тематических смен, на которых также выступят наши спикеры, программа будет очень насыщенной».

Программный директор форума Матвей Навдаев поблагодарил участников за интерес и желание расти и развиваться: «Теперь можно с уверенностью сказать, что начало положено. Информация, переработанная в знания, которые трансформированы в навыки и подкреплены опытом — ровно то, чему мы учим участников нашего форума — работает! Мы одновременно и счастливы, и очень мобилизованы, чтобы провести весь форум на том же уровне. Спасибо участникам за оказанное доверие и за их высокую включенность в скрупулезно подготовленную нами программу, это даёт нам всем силы продолжать. ТСonAir — изменения начинаются здесь».

В этом году в рамках форума проходит Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

На закрытии смены были объявлены 10 победителейГрантового конкурса (список победителей ниже). Представители типа Мастер-участник и цифровой Аватар получили возможность выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию собственных проектов.

Двое участников смены, Евгения Егорова из Москвы и Андрей Пересыпкин из Красноярска, получили сертификаты для прохождения обучения в Школе тренеров и модераторов Мастерской управления «Сенеж».

В течение недели команды должны были подготовить свои предложения для эффективного проведения мероприятий в постковидное время. Организаторы внедрили геймификацию в процесс обучения, благодаря чему игра стала частью образовательной стратегии и помогла повысить мотивацию и сформировать навыки у участников смены. В рамках смены молодые люди слушали лекции, проходили мастер-классы, участвовали в обширной культурной программе.

Гостями и спикерами смены стали руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губернатор Новгородской области, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Никитин, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, победитель конкурса «Лидеры России», заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, победитель конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» и директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития Российской Федерации Татьяна Дьяконова, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» АНО «Россия — страна возможностей» Евгений Малыгин, президент Ассоциации брендинговых компаний России Анна Луканина, постоянный представитель главы Удмуртской республики при Президенте Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» Михаил Хомич, эксперт Грантового конкурса Росмолодежи Светлана Астахова, основатель и руководитель компании «Актум» Олег Мансуров и другие.

На смене обсудили влияние пандемии коронавируса на жизнь каждого человека, отличия личного бренда от коммерческого, необходимость таргетинга и профессионализма в выбранной сфере, поговорили о продвижении национального бренда и внедрении VR-технологий. Также были освещены вопросы современных вызовов и способы их трансформации в возможности. Гости рассказали об особенностях регионов России и точках роста для экономики.

В 2020 году форум «Территория смыслов» примет 6 тематических смен. Спикерами традиционно станут политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности — в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей.

Особенностью этого года стало одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн и онлайн-форматов Форума. К старту форума была создана онлайн-платформа «ТС База», она позволяет выстроить качественную работу с участниками, которые физически не находятся на территории, но являются полноправными участниками Форума, и создать максимальное взаимодействие между офлайн и онлайн-участниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами Форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».