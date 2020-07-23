Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Популярная многопользовательская игра Destiny 2 появится в библиотеке Xbox Game Pass в сентябре 2020 года. Об этом 23 июля компания собщила во время онлайн-мероприятия Xbox Games Showcase.

Отмечается, что её версия для этой службы Xbox будет включать в себя все дополнения, в том числе Beyond Light. Таким образом, подписчики сервиса получат доступ ко всему контенту. Руководитель проекта Destiny Марк Носворти пояснил, что при этом геймерам всё равно придётся покупать сезонные дополнения, такие, как Season of Arrivals, если они этого захотят.

Ранее студия Bungie, занимающаяся разработкой Destiny 2, перенесла релиз Beyond Light на 10 ноября 2020 года. На Xbox Games Showcase разработчики показали новый трейлер этого дополнения.

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