Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Студия Bloober Team выложила в сеть новый трейлер игры The Medium, видео было продемонстрировано 23 июля во время онлайн-трансляции Xbox Games Showcase.

Эта игра отличается тем, что геймерам по ходу сюжета придётся действовать в двух мирах: материальном и духовном, поскольку протагонист (девушка по имени Марианна) существует одновременно в них обоих. Разработчики показали в новом видео, как это будет реализовано в игровом процессе.

Создатели The Medium позиционируют её как «психологическую хоррор-игру следующего поколения». Игра доступна для предзаказа, разработчики сообщили, что она выйдет на ПК и Xbox Series X в «праздники» 2020 года.

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