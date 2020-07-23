Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Студия Obsidian Entertainment анонсировала новую игру под названием Avowed, действие которой будет проходит в мире Pillars of Eternity. Рекламный ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале разработчика.

Примечательным является то, что Avowed будет ролевой игрой от первого лица, таким образом, многие геймеры начали сравнивать её со The Elder Scrolls V: Skyrim. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути рассказал, что когда Obsidian присоединилась к Xbox Game Studios, сотрудники компании сказали, что они хотели бы создать именно такую игру.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Obsidian Entertainment выложила в сеть новый трейлер своей игры на выживание в мире насекомых Grounded. Выход игры в ранний доступ на платформах ПК и Xbox запланирован на 28 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Война с жуками в огороде: Obsidian показала новое видео по игре Grounded