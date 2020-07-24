Стокгольм, , 08:39 — REGNUM По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, добровольное широкомасштабное тестирование на выявления антител к COVID-19 предоставляет мало сведений о наличии иммунитета среди населения. В то же время сдача тестов на антитела помогает людям понять, могут ли они вернуться на работу после плохого самочувствия или навестить своих родственников. Об этом 23 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

Наборы реагентов для тестирования Phc.org.ua

Напомним, что в период с 27 по 29 неделю (29 июня — 19 июля) в Стокгольме было проведено порядка 80 000 тестов с целью выявления антител к COVID-19. Выяснилось, что в ходе добровольного тестирования антитела были обнаружены только у 14,5% горожан. В свою очередь, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл не придает особого значения этому результату, но отмечает, что COVID-19 гораздо более непредсказуем, чем такие заболевания, как корь или краснуха, где иммунитет у населения гораздо более устойчивый.

«Становится все труднее составлять оценки на основе различных тестирований с целью выявления у населения иммунитета. Мы получаем все больше и больше сигналов о том, что есть немало людей, которые не выработали антитела. Но сколько их, мы не знаем», — признался Тегнелл.

Тегнелл также сомневается в том, что его ведомство когда-либо сможет получить четкое представление о наличии иммунитета к COVID-19 среди всего шведского населения. Он подчеркнул, что проведение широкомасштабного тестирования по всей Швеции и его результаты не отражают оценки Агентства о серьезности эпидемиологической ситуации в стране. Прежде всего, она определяется числом госпитализация и находящихся на лечении тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, что критика в адрес добровольного массового тестирования на антитела звучала и ранее. Так, специалисты Университетской больницы Линчёпинга считают такую меру «тратой ресурсов».

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