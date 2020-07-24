Стокгольм, , 08:38 — REGNUM Артисты, фанаты спортивных матчей и организаторы конференций и прочих публичных мероприятий — многие ждут, когда же Агентство общественного здравоохранения Швеции снимет введенные ранее ограничений на запрет проведения массовых мероприятий, численность которых превышает 50 человек. Однако во время очередной пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл призвал не забегать так далеко с послаблением различных мер по инфекционному контролю, так как в его ведомстве всерьез опасаются возобновления распространения коронавирусной инфекции в стране уже этой осенью в результате наступления второй волны пандемии. Об этом 23 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Я думаю, что все мы, кто вовлечен в процесс, немного обеспокоены возможной ситуацией этой осенью», — заявил Тегнелл.

Предполагается, что когда в Швеции снова откроются старшие классы школ и высшие учебные заведения для очного обучения, это приведет к усилению давления на общественный транспорт и другие виды коллективной деятельности с эпидемиологической точки зрения. Поэтому Агентство общественного здравоохранения не торопится со снятием ограничений, а вместо этого наблюдает за текущей ситуацией, готовясь к ее возможному ухудшению этой осенью в рамках второй волны пандемии.

«Существуют определенные параллели и традиционные сценарии развития, которые говорят нам, что уже осенью все может начаться заново, поэтому я считаю, что надо быть предельно осторожными и не снимать ограничения этой осенью слишком рано», — добавил Тегнелл.

Читайте развитие сюжета: В Стокгольме наблюдается переполненность общественного транспорта