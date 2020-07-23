Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Студия Obsidian Entertainment в рамках онлайн-трансляции Xbox Games Showcase продемонстрировала новый трейлер игры на выживание Grounded. Ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале Xbox.

Игра выйдет в раний доступ (проект находится на стадии разработки, но геймеры могут в неё играть) на платформах ПК (Steam) и Xbox One 28 июля 2020 года. Grounded в чём-то будет похож на игры жанра «метроидванию», например,геймеры смогут открывать новые части карты, получая новые способности и инструменты.

Действие игры происходит в 90-х годах XX века. Перед персонажами, уменьшенными до размеров насекомых, будут стоять задачи, связанные с выживанием в мире размером с задний двор частного дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Obsidian показала геймплей новой игры Grounded в жанре выживания