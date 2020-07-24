Стокгольм, , 08:23 — REGNUM За последние десять лет в Швеции число детей и подростков, проходящих лечение от психических заболеваний или расстройств, выросло в два раза. В то же время число соискателей медицинской помощи у психиатров не перестает расти. Об этом 23 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

Несмотря на рост детей и молодых людей, нуждающихся в помощи специалистов, за 2019 год только один из 21 одного региона страны смог обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи. Им стал Готланд. Если говорить о всей Швеции, только 65% всех заявителей смогли попасть к психиатру. Это следует из статистики, собранной Ассоциацией органов муниципального и областного управления.

«Все больше детей обращаются за помощью, и все больше посещений проходят через Систему оказания детской и подростковой психиатрической поддержки. Тем не менее, Система по-прежнему не успевает за наплывом пациентов, который увеличивается с каждым годом. И несмотря на то, что мы все больше стараемся, все это приводит к снижению доступности получения помощи», — заявила Инг-Мари Визельгрен, национальный координатор Ассоциации органов муниципального и областного управления в области психиатрии.

По мнению Визельгрен, сокращающиеся возможности детей и подростков попасть на прием к психиатру, прежде всего, зависит от уровня финансирования сети медицинских учреждений, которые встроены в Систему оказания детской и подростковой психиатрической поддержки.