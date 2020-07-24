Стокгольм, , 08:33 — REGNUM 23 июля в ходе заседания правительства Швеции Транспортному управлению было поручено провести прямые закупки поездов с целью начала реализации движения ночных поездов из страны на территорию континентальной Европы. Согласно решению шведский властей, в течение ближайших двух лет будут возможны ежедневные рейсы между Мальмё и Брюсселем, а также Стокгольмом и Гамбургом. Об этом 23 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

«Транспортное управление Швеции проверило, какие альтернативные маршруты они считают наиболее привлекательными, и именно эти города (прим.: Брюссель и Гамбург) являются центрами, которые позволят без проблем путешествовать, например, в Лондон и Южную Европу, — заявил министр финансовых рынков и жилищного строительства Швеции Пер Болунд.

Ранее железнодорожный перевозчик SJ, принадлежащий государству, уже пытался реализовать аналогичный проект, но вскоре ночное ж/д сообщение было приостановлено из-за растущих убытков. Со своей стороны, Болунд заверил, что на этот раз спрос на данный вид поездок в ночное время суток вырос, что создаст необходимые условия для повторного вхождения Швеции в данный сегмент рынка пассажирский перевозок.