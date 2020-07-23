Вашингтон, , 21:37 — REGNUM В рамках онлайн-трансляции Xbox Games Showcase показали трейлер новой игры популярной серии Fable. Ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале Xbox.

Разработкой игры занимается студия Playground Games, знакомая геймерам по автосимулятору Forza Horizon. В ролике, который заканчивается на юмористичекой ноте, разработчики показали лишь обширный ландшафт. По мнению некоторых СМИ, это может намекать на то, что новая Fable будет игрой с открытым миром.

Релиз игры состоится на платформах ПК и Xbox Series X. Последняя игра франшизы — Fable 3 вышла в 2010 году. Ранее, в июле 2020 года, ИА REGNUM сообщило, что компания Microsoft подала заявку на обновление торговой марки Fable.

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