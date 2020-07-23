Аддис-Абеба, , 21:26 — REGNUM Число жертв COVID-19 в странах Африки за сутки возросло с 15 761 до 16 434, 23 июля сообщает Africa CDC.

По информации Африканского союза, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на континенте сейчас составляет 770 300. Прошли лечение и считаются выздоровевшими 436 698 пациентов.

Максимальное число случаев и смертей от COVID-19 подтверждено в Южной Африке (410 457 и 6253 соответственно), причем подавляющая часть из них — в ЮАР.

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