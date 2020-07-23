Киев, , 21:19 — REGNUM Студия GSC Game World неожиданно выложила в сеть первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик был опубликован 23 июля на YouTube-канале Xbox.

Многочисленные фанаты франшизы могут видеть в ролике знакомые локации и новые места, при этом разработчики отметили, что трейлер демонстрирует тот уровень графики и атмосферы, который они попытаются получить. Некоторые пользователи сети поняли это так, что видео в действительности не создано на базе игры.

Примечательным является то, что на своей странице в Facebook GSC Game World сообщила, что вторая часть S.T.A.L.K.E.R. выйдет на ПК, но сначала её релиз состоится на платформе Xbox Series X. Пока разработчики не назвали никаких сроков.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на базе «движка» Unreal Engine 4. GSC Game World анонсировала игры в марте 2020 года.

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