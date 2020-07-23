Ростов-на-Дону, , 20:40 — REGNUM В Ростовской области власти могут вернуть ограничительные меры в случае возникновения угрозы новой волны распространения коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, возможность возвращения к режиму самоизоляции будет сохранена до тех пор, пока не будет чёткой стабилизации ситуации. При этом ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Дону остаётся напряжённой.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о возможном ужесточении ограничительных мер заявляла министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По её словам, вторая волна распространения коронавируса может наступить осенью. При этом осложнения, вызванные инфекцией, могут быть серьёзнее из-за гриппа.