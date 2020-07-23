Кэри, США, , 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа. Об этом сообщил сайт сервиса.

Акционное мероприятие продлится до 6 августа 2020 года. В списке игр, которые можно приобрести со скидкой, в том числе присутствуют такие хиты, как Disco Elysium, Jedi: Fallen Order, Shadow Tactics, Outer Wilds, Control, Red Dead Redemption 2 и другие.

Сейчас Epic Games Store также бесплатно раздаёт игры Next Up Hero и Tacoma в рамках еженедельной акции.

Напомним, пользователи сервиса могут использовать ваучеры, которые они не реализовали во время акции, которую Epic Games Store проводил в мае 2020 года. Они будут действительны до 1 ноября 2020-го.

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