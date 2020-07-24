Приштина, , 00:05 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 23 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 420 образцов в крае был выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. 136 человек были признаны излечившимися. Эпидемиологическая ситуация в крае начинает приходить в норму. Число активных случаев заражения в крае постепенно начинает снижаться.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 6467 случаев заражения коронавирусом. 158 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь — за последние сутки. 3505 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2804 человека.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

В настоящий момент в Косово обсуждается необходимость закупки двух миллионов вакцин от коронавируса.

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