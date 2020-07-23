Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Разработчики третьей части постапокалиптической игры State of Decay выложили в сеть анонсирующий трейлер проекта. Ролик был показан сегодня, 23 июля, во время онлайн-трансляции Xbox Game Showcase.

Видео представляет собой кинематографический тизер и, к сожалению, не даёт представления о том, чем новая игра будет отличаться от State of Decay 2. Её создатели пока не называли никких сроков релиза.

Ранее СМИ сообщали, что State of Decay 3, возможно, будет больше похожа на массовую онлайн-игру, и что геймеры будут действовать в мире, в чём-то похожем на Fallout 76. Созданием игры занимается студия из США Undead Labs.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел новый трейлер красивой игры Everwild от создателей Sea of Thieves