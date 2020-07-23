Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Студия Rare показала новый трейлер будущей игры Everwild. Ролик был продемонстрирован сегодня, 23 июля, во время онлайн-мероприятия Xbox Games Showcase.

Продюсер проекта Луиза О'Коннор отметила, что при помощи этого видео разработчики хотели познакомить геймеров с «волшебным и необузданным миром» игры, который им предстоит исследовать. Она добавила, что герои будут «чувствовать, как магия течёт через природу и соединяет всё живое».

Rare анонсировала Everwild в ноябре 2019 года на фестивале X019. Эту известную британскую студию геймеры знают по таким проектам, как Sea of Thieves, Donkey Kong Country, Battletoads, Star Fox Adventures и другим.

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