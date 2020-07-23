Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Мегаструктура «Кольцо» в предстоящей игре Halo Infinite будет в несколько раз больше, чем в предыдущих играх франшизы. Об этом 23 июля во время онлайн-мероприятия Xbox Games Showcase сказал сотрудник студии 343 Industries Крис Ли.

Редакция журнала PC Gamer в свою очередь отметила, что новая Halo благодаря этому, конечно, не станет игрой с открытым миром, но мир игры однозначно будет намного больше. Автор статьи при просмотре геймплейного трейлера заметил в кадре винтовку Brute, новое снаряжение под названием Drop Shield и крюк-захват.

Он также обратил внимание, что маркировки целей на игровой карте будут показывать уровень сложности, указывающий, насколько трудно будет выполнять задачу.

Разработчики пока не назвали точную дату релиза Halo Infinite, ожидается, что игра станет доступна в «праздники» 2020 года. Игра выйдет на консолях Xbox One, Xbox Series X, а также на ПК (Windows).

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