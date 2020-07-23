Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Кинематографический и геймплейный трейлеры будущей игры Halo Infinite были показаны сегодня, 23 июля, в рамках онлайн-мероприятия Xbox Game Showcase.

К сожалению, разработчики не назвали точную дату релиза игры, они ещё раз повторили, что она выйдет в «праздники» 2020 года. Таким образом, они дали понять, что Halo Infinite поступит в продажу примерно в то же время, что и новая консоль Xbox Series X.

Halo Infinite станет шестой игрой популярной франшизы, её сюжет расскажет о новых приключениях Мастер Чифа (Master Chief) или Спартанца-117. Её разработкой занимается студия 343 Industries, которая ранее выпустила две игры серии Halo.

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