Красногорск, , 21:21 — REGNUM С 1 августа в Подмосковье возобновят реализацию программы «Активное долголетие». Соответствующее решение предусмотрено в постановлении губернатора Московской области.

Также с 1 августа в регионе будут сняты все ограничения на работу водного транспорта. Будет разрешена деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов, образовательная деятельность.

Будет возобновлена работа заведений, которые организуют азартные игры и лотереи. Разрешат посещать букмекерские конторы и тотализаторы.

С 1 сентября в Московской области разрешат курение кальянов в ресторанах.

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