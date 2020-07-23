Красногорск, , 19:39 — REGNUM С 31 июля в Подмосковье смягчается ряд ограничений для массовых мероприятий в помещениях. Соответствующее решение предусмотрено в постановлении губернатора Московской области.

Так, в помещениях вместимостью не более 3 000 мест разрешаются досуговые, культурные, развлекательные, зрелищные, выставочные, просветительские и рекламные мероприятия. Однако для них действует ограничение. Загрузка помещений должна быть не более 50% от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции.

При этом физкультурные и спортивные мероприятия разрешается проводить без ограничения максимальной вместимости места проведения.

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