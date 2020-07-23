Москва, , 19:36 — REGNUM На сегодняшний день пробег беспилотных автомобилей в Москве составляет 4 млн километров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пока беспилотные машины выезжают на улицу в рамках теста. Каждый день по дорогам Москвы ездит почти 70 машин без водителей», — говорится в сообщении.

При этом в департаменте отмечают, что окончательно беспилотные автомобили придут в российскую столицу со временем: для этого требуется подготовить инфраструктуру и законодательную базу.