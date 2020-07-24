Тегеран, , 08:27 — REGNUM 23 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 221 человека в Иране погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«К настоящему времени в стране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 15 074 гражданина», — отметила она. Садат Лари отметила, что 247 230 человек из общего числа 284 034 человек, заражённых смертельным вирусом, выздоровели и выписались из больниц. По её словам, в Иране был выявлен 2621 новый случай заражения.

Вспышка опасного вируса COVID-19 уже несколько месяцев поражает мир, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.