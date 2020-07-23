Красногорск, , 19:35 — REGNUM В Подмосковье продлены санитарные ограничения. Соответствующее решение предусмотрено в постановлении губернатора Московской области.

Несмотря на определённые смягчения, отдельные ограничения решено продлить. В частности, сохраняется обязанность соблюдать самоизоляцию лицам старше 65 лет и гражданам из группы риска.

Продолжат действовать требования к соблюдению дистанции, а также обязанность органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить её соблюдение. Сохранится изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также требование к дистанции в пять метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе.

Кроме того, продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, а также обязанность соблюдать масочный режим в общественных местах. Также продолжается запрет на посещение ночных клубов и дискотек.

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