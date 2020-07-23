Красногорск, , 19:28 — REGNUM В Московской области с 24 июля вновь снимают ряд ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса. Соответствующее решение предусмотрено в постановлении губернатора Московской области.

Так, с 24 июля государственный услуги в помещениях органов власти будут предоставляться в обычном режиме.

Помимо этого, с этой даты отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.

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