Душанбе, , 19:19 — REGNUM Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустам Назарзода сообщил о том, что в Таджикистане насчитывается 1 471 участок, где высок риск стихийных бедствий.

Больше всего таких участков насчитывается в Хатлонской области страны (401), Горно-Бадахшанской автономной области (308), Согдийской области (293). В Гиссарской и Раштской долинах — 236 и 223 опасных зоны соответственно. В Душанбе спасатели зафиксировали десять участков, подверженных риску стихийных бедствий.

Отмечается, что в этих районах расположены 159 тыс. 716 домохозяйств.