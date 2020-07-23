Миасс, Челябинская область, , 19:09 — REGNUM В Миассе Челябинской области вынесен приговор одному из бизнесменов, а также эксперту-оценщику. Их признали виновными в совершении мошенничества при продаже здания для размещения там детского сада, сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено в 2017 году. На основании оценки бизнесмен продала здание по завышенной стоимости муниципалитету. Его купили за более чем 24 млн рублей, тем самым ущерб областному бюджету превысил 16 млн рублей.

Ряд чиновников, в том числе и бывший мэр Миасса Геннадий Васьков, и один из депутатов горсобрания, ранее были осуждены за сделку по покупке этого здания под детский сад. Теперь настала очередь продавщицы и оценщика. Суд назначил им по четыре года общего режима.