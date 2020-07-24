Александр Умрихин, 24 июля 2020, 00:01 — REGNUM В коридорах московской власти сменилась очередная и, пожалуй, очень значительная эпоха: ушёл со своего поста занимавший 10 лет должность главы департамента образования и науки столицы Исаак Калина — которому, к слову, в ноябре 2020 года исполняется 70 лет. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов дал высокую оценку работе главы департамента, назвав его «большим профессионалом, при котором Москва достигла блестящих результатов по качеству образования».
А вот рядовые родители школьников и учителя школ не разделяют столь высоких оценок в адрес чиновника: в сети отмечают, что Калина реформировал столичную систему образования так, что в итоге страдать начали как педагоги, так и дети.
ИА REGNUM объясняет, почему Исаак Калина заслужил столь противоречивые оценки со стороны москвичей.
Слияние и поглощение
Пожалуй, ключевой в эпохе правления Исаака Калины на должности главы департамента образования и науки Москвы стала печально известная реформа образовательных учреждений. В рамках этой реформы школы и сады столицы были объединены в один большой образовательный комплекс — со всеми присущими неудобствами: так, школы с высокими показателями нередко жаловались, что после слияния баллы их образовательного учреждения в рейтинге сокращались в силу объединения в один комплекс со школами с низкими показателями — отсюда следовало и падение в списке. А вот школам с невысокими показателями в рейтинге такие слияния были лишь на руку.
Не совсем довольными остались и родители: нередко руководители образовательных комплексов принимали решение о разъединении по зданиям трёх звеньев — младшего, среднего и старшего. Получалось, что дети начинали учиться с первого по четвёртый класс в одном здании, среднюю школу — с пятого по девятый классы — начинали и заканчивали во втором здании, а уже в 10 и 11 классах учились в третьем здании. Многим консервативно настроенным родителям такие решения явно были не по вкусу.
Педагоги — в заМЭШательстве
Сторонники и противники МЭШ по сей день стирают клавиатуру в пыль в спорах о пользе и вреде инновационной технологии, которая начала массово проникать в столичные школы несколько лет назад. Люди, поддерживающие внедрение МЭШ, в качестве аргументов приводят современность технологий, интерес детей к интерактивным урокам и широкий спектр возможностей электронных досок: здесь тебе и учебники в pdf-формате, и созданные самими учителями онлайн-уроки по учебникам, и широкий инструментарий для проведения почти всех предметов. Как признают педагоги, приятным бонусом за использование сценариев Московской электронной школы является ежемесячная городская доплата.
Доводы противников МЭШ звучат не менее убедительно: родители школьников жалуются на неидеальное качество картинки на экранах МЭШ и порчу зрения детей, а учителя — на отсутствие структуры в уроках МЭШ, неудобный поиск сценариев и порой достаточно спорные принципы модерации созданных или создающихся сценариев уроков. К слову, в период самоизоляции и дистанционного образования поступали жалобы на сбои как в системе МЭШ, так и в системе электронных дневников в целом: в первые дни «дистанционки» электронные ресурсы попросту не справлялись с нагрузкой.
Бег на выживание в рейтинге школ
Созданный в Москве рейтинг школ призван давать родителям информацию об уровне того или иного учебного заведения, а самим школам — стимул к получению баллов за те или иные показатели, например, за число победителей и призёров олимпиад.
На деле, как признаются сами педагоги, рейтинг школы превращается в принудиловку и самоцель: все силы и ресурсы руководители образовательных учреждений призывают бросать именно на достижение баллов для школы, в результате чего на всё остальное попросту не остаётся ни сил, ни времени. Таким образом, педагог оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны, руководители требуют «участия» учеников в олимпиадах, чтобы добиться с ними каких-либо результатов «ради рейтинга и за честь школы», а с другой — недовольные родители не понимают, почему педагог зациклен на определённых целях вроде олимпиад и почти не заинтересован в различных творческих и международных проектах.
Кнут есть, а пряник съели
Педагоги кулуарно признают: любые жалобы, которые можно напрямую отправить в департамент образования, стали, по сути, репрессивным инструментом в руках родителей школьников. Для многих учителей шутка про «обезьяну с гранатой» стала кошмарной реальностью просто потому, что родители могут не согласиться с тем или иным решением учителя или администрации школы и в качестве инструмента для оказания давления или доказательства своей правоты написать жалобу в департамент. Как правило, на такие жалобы сразу же реагируют сверху, а учителей, получивших в свой адрес «кляузу», ждёт как минимум неприятный разговор с директором, а как максимум — увольнение «по собственному желанию».
«Безусловно, прозрачность и открытость можно только приветствовать. Но вот совершенно реальный случай, произошедший в моей практике: ученик, который регулярно не выполнял домашние задания, не приносил тетрадки и, в принципе, не занимался, вследствие чего получал отметки «2» и «3», решил оказать на меня давление через своих сердобольных родителей и попросил их пожаловаться на меня в департамент образования Москвы. Спустя некоторое время в кабинете директора я чего только не узнала о себе: и что я, сидя на своём рабочем столе во время урока, распиваю кофе, и что вообще вульгарно себя веду! Разумеется, на уроках я в жизни себе такого не позволяла — но в итоге имела неприятную беседу и последующую внезапную проверку моих уроков администрацией школы», — рассказала Татьяна Боженова (имя изменено).
При этом многие педагоги признают, что сам учитель, по сути, бесправен: пожаловаться в профсоюз в школе он не может, поскольку руководит профсоюзом, как правило, человек, приближённый к администрации, а звонить во все колокола, поставив на кон свою карьеру, он считает себе дороже — всё-таки нередко на работе создают невыносимые условия, чтобы человек впоследствии ушёл сам.
Всем известно, что «новая метла метёт по-новому»: вместо Исаака Калины должность руководителя департамента образования и науки Москвы занял его заместитель — Александр Молотков. И учителя, и родители надеются, что новый глава департамента учтёт ошибки и недочёты предыдущего и постарается исправить их в будущем.