Красногорск, , 19:08 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года в Подмосковье собрано и переработано 414 тонн электролома. Об этом 23 июля сообщается на официальном сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что этот показатель почти в два раза превышает результаты аналогичного периода предыдущего года. В первые шесть месяцев 2019 года на утилизацию в Подмосковье было собрано 230 тонн электроники.

В 2020 года в программе утилизации электроники приняли участие 30 муниципальных образований Подмосковья. Лидерами полугодия стал городской округ Коломна, где собрали 23 тонны электротехники, Орехово-Зуево с результатом в 19 тонн и Мытищи, собравшие за это время 15,6 тонн электролома.