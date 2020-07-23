Бишкек, , 19:04 — REGNUM Информацию о том, что над городами и селами Киргизии распыляют с вертолетов вредные химикаты, не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 23 июля, на брифинге заявил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

По его словам, в качестве примера появления таких слухов можно привести ситуацию, когда накануне утром в воздух поднялся малый летательный аппарат — автожир, который проводил тренировочный полет. И тут же в киргизском сегменте интернета появилась недостоверная информация о распылении ядовитых веществ.

Глава минтранса призвал жителей республики не верить подобным слухам и не способствовать их распространению через мессенджеры и социальные сети.