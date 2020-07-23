Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Петербургские власти открывают внутренние помещения ресторанов и торговые центры. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

«Новый этап снятия ограничений в Петербурге начнется 27 июля», — объявили власти.

Договоренности с управлением Роспотребнадзора удалось достичь после жалоб владельцев ТЦ в УФАС и Владимиру Путину и последовавшего за этим экспрессивного выступления губернатора Александра Беглова, обвинившего «олигархов на виллах» в том, что те делают «политические заявления».

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Тем не менее вице-губернатор Евгений Елин, главный санитарный врач Наталия Башкетова и бизнесмены встретились и договорились о дополнительных правилах обеспечения эпидемической безопасности. Предприниматели обещали следить за собой сами.

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«Было принято совместное решение о введении саморегуляции рынка, которая предусматривает объединение крупных представителей бизнеса в сообщества. Работа внутри сообществ будет направлена не только на мониторинг ситуации по внедрению мер безопасности, но и на совершенствование их стандартов. Бизнес взял на себя публичные обязательства об исполнении выработанных мер, применении чек-листов и регулярном представлении населению информации о принятых мерах по обеспечению безопасности населения», — объяснили в Смольном.

Елин считает, что выработка совместных действий позволит снизить риски распространения заболевания.

Заведения все еще должны информировать комитет по промышленности о возобновлении деятельности и получать QR-коды. Структура кода позволяет пожаловаться либо поставить удовлетворительную оценку принятым мерам безопасности.

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