Москва, , 18:58 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса тех людей, которые находятся в категории риска, в первую очередь медицинских работников, начнется в стране в августе. Об этом Мурашко заявил журналистам сегодня, 23 июля.

По словам министра, вакцинацию планируется начать в августе. Вакцина в первую очередь будет предложена тем гражданам, которые находятся в группе риска. Это, конечно, медицинские работники, а также те люди, которые наиболее часто сталкиваются с заболевшими людьми.

При этом Мурашко не уточнил, когда предполагается начать вакцинацию основной части населения страны.

В целом Мурашко подчеркивает, что сохраняется готовность российской системы здравоохранения к приему пациентов с коронавирусом. При этом нужно сделать всё возможное, чтобы избежать второй волны пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России уже прошла испытания вакцина против коронавируса. Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи.

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье готовятся к новому этапу снятия ограничений