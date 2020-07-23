Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Разработчик предстоящей игры Godfall (для консоли нового поколения PlayStation 5) Ричард Хейн сообщил, что студия Counterplay Games не собирается делать из неё игру-сервис, подобный Destiny 2. Об этом 23 июля сообщил портал Screen Rant.

Он также заявил, что создатели игры не планируют внедрять в неё модель микротранзакций. Любые косметические изменения персонажей геймеры будут производить в результате прохождения кампании, а не в игровом магазине. Это так же касается внутриигровых ценностей.

Counterplay Games представила Godfall в декабре 2019 года, во время церемонии награждения The Game Awards. Создатели игры охарактеризовали её как слэшер (игра, в которой упор сделан на применение холодного оружия) в котором будет много «лута» (игровые ценности, падающие из поверженных врагов, характеристики которых часто генерируются процедурно).

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